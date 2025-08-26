▲ El montaje, recomendado para mayores de 14 años, se presenta en Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura federal

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 5

Bajo el resplandor de la Luna surge una historia de deseo y poder, de pasiones y misticismo.

Salomé, tragedia de Oscar Wilde, llega al Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque (CCB) en una versión que reinterpreta el texto clásico desde una perspectiva histórica y contemporánea, con dirección de Tava Pope y adaptación junto con María Inés Pintado.

El montaje se sitúa en Galilea, tierra de antiguas profecías y convulsiones políticas, poco antes de la muerte de Jesús de Nazaret. Juan el Bautista anuncia que el Mesías ha llegado y Herodes Antipas mantiene al profeta prisionero, temeroso de fuerzas que parecen filtrarse en su palacio como presagios.

Esa noche de celebración, Salomé llega desde Roma, atraída por la figura enigmática de Iokanaan. Entre deseo, rechazo y fascinación, se perfila un destino que sigue interpelando al presente.

Para Pope, la obra nació de una pregunta tan simple como desgarradora: ¿ha evolucionado el ser humano en lo espiritual y ético después de 2 mil años?

“La respuesta fue aterradora: no”, explicó en entrevista con La Jornada. “Lo que ocurrió en aquella tierra llamada ‘la cuna de la civilización’, hoy escenario de conflictos y muertes, resuena con la brutalidad de nuestro tiempo.

“Seguimos creyéndonos dueños de las personas, capaces de decidir sobre sus destinos. Los paralelismos con la realidad actual son inquietantes.”

Pope y Pintado exploraron previamente a Dostoievski en Los demonios y El idiota, con un concepto escénico minimalista de tarimas y una cruz al centro, donde actrices interpretaban personajes masculinos y femeninos. La misma línea se retoma ahora con fuerza renovada.

“Queremos acercarnos al realismo sicológico”, comentó Pope. “Habitar los paisajes emocionales de los personajes, empatizar con sus luchas espirituales, sociales y filosóficas”.

Elenco femenino

El elenco es íntegramente femenino: Erika de la Llave, María Inés Pintado, Lucía Uribe, Sonia Couoh/Sak Nikté (que alternan funciones) y Elizabeth Pedroza. La decisión no busca ser una “declaración feminista explícita”, pero posee resonancia simbólica.

“Interpretamos a los hombres que siempre protagonizaron la historia desde la sabiduría adquirida estando detrás, invisibles en las grandes batallas humanas”, indicó la directora.

Cuerpos femeninos encarnan simultáneamente las pasiones de Salomé, la intransigencia de Herodías, la soberbia de Herodes y la voz profética de Juan.

Pintado, quien además interpreta a Herodías, señaló: “Debí dejar de lado mi rol de dramaturga para que la obra siguiera su curso natural y concentrarme en la interpretación. Eso me permitió construir al personaje más complejo, lejos de la caricatura habitual: una mujer atravesada por dolores y contradicciones, tan humana como inquietante.

“Revisitar a Salomé es también revisitar Palestina; el dolor histórico de un territorio marcado por la violencia sigue presente.”

El montaje, recomendado para mayores de 14 años, cuenta con diseño de escenografía e iluminación de Carolina Jiménez, vestuario de Gabriel Ancira y un equipo creativo que acompaña la visión de la directora en cada detalle.

La música, creada e interpretada en vivo por Ricardo Estrada y Sebastián Betancourt, se vuelve otro protagonista. Con instrumentos construidos especialmente para esta producción, sus composiciones buscan reconectar al espectador con la naturaleza y con una memoria ancestral.

“Vivimos en una desconexión brutal. Ya no nos vemos ni nos escuchamos. La música despierta el recuerdo de que somos uno y que el destino depende de volver a mirarnos, de tocarnos, de amarnos”, aseguró Pope.

“Con esta iniciativa escénica retomamos discusiones sobre Dios, el amor, el poder y la tragedia humana. Esta obra refleja ese mismo espíritu”, concluyó la directora.

Coproducida por Sempiterno Theatrum y la Compañía Nacional de Teatro, Salomé tendrá funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, en el Teatro El Granero Xavier Rojas del CCB (Paseo de la Reforma y Campo Marte) hasta el 28 de septiembre. El boleto cuesta 150 pesos.