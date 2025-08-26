Kevin Ruiz

Martes 26 de agosto de 2025, p. 28

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un recién nacido que fue abandonado la mañana del lunes en un baño público ubicado en las inmediaciones de la estación UAM-I de la línea 8 del Metro, por lo que llevaron al neonato a un hospital cercano para su atención.

En lo que va del año, la SSC ha rescatado a por lo menos cuatro bebés que han sido dejados en diferentes partes de la ciudad, y ha aplicado diferentes protocolos para su atención.

De acuerdo con los hechos, los uniformados fueron alertados por la administradora de los baños públicos, quien descubrió al bebé con apenas unas horas de nacido, el cual aún tenía el cordón umbilical.

Los policías se trasladaron al lugar en la colonia Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa, justo en la calzada Ermita Iztapalapa, y al ingresar a los sanitarios hallaron sobre el piso al recién nacido envuelto en una cobija, por lo que de inmediato lo resguardaron.

Uno de los policías envolvió al infante con su chamarra y a bordo de una patrulla lo trasladaron a un hospital para que le fuera proporcionada atención médica especializada.

En un video se ve al elemento correr con el bebé en brazos para ingresar al Hospital Pediátrico Iztapalapa, donde fue atendido por los médicos.

Además, comenzó el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y en la zona para ubicar a los padres del menor abandonado, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Es el segundo hallazgo de manera consecutiva que reporta la policía capitalina; apenas el domingo dio cuenta de un bebé de cuatro meses abandonado en la colonia Tacubaya, donde se logró detener a los padres.

Con éste han rescatado cuatro bebés: en dos ocasiones en Álvaro Obregón, una en los baños de una tienda de autoservicio y otra por el reporte de un vecino de la colonia San Ángel Inn, así como los dos recientes en Miguel Hidalgo e Iztapalapa.