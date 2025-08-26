Nayelli Ramírez Bautista y Kevin Ruiz

Martes 26 de agosto de 2025, p. 28

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia dictó la primera vinculación a proceso por los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

En la continuación de la audiencia inicial, Nery N quedó como presunta responsable de los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

Ayer, el impartidor de justicia determinó que se presentaron pruebas para que se realice el proceso en su contra; asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde el 21 de agosto pasado.

La mujer fue detenida en Otumba, estado de México, en un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalinas, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Por otra parte, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia investiga la presunta participación de otro integrante del grupo delictivo Los Rodolfos, identificado como Jesús Rosales, quien opera de la mano de Francisco N, El Paco, uno de los 13 detenidos por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.