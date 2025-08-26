Martes 26 de agosto de 2025, p. 28
Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia dictó la primera vinculación a proceso por los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
En la continuación de la audiencia inicial, Nery N quedó como presunta responsable de los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.
Ayer, el impartidor de justicia determinó que se presentaron pruebas para que se realice el proceso en su contra; asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra desde el 21 de agosto pasado.
La mujer fue detenida en Otumba, estado de México, en un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia capitalinas, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Por otra parte, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia investiga la presunta participación de otro integrante del grupo delictivo Los Rodolfos, identificado como Jesús Rosales, quien opera de la mano de Francisco N, El Paco, uno de los 13 detenidos por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.
Investigaciones llevaron a los detectives a cumplir con una orden de cateo en el callejón de Quinos número 19, colonia San Marcos Norte, identificado como búnker de Los Rodolfos.
En ese lugar operaba Jesús N, quien es buscado por las autoridades ministeriales por su presunta relación con los hechos.
Adentro hallaron diferentes dosis de drogas como mariguana y crystal, por lo que fue asegurado el inmueble. A decir de una de las denuncias que las autoridades analizan con folio 02926/08-2025, vecinos de la zona identificaron a Jesús Rosales como integrante de un cártel.
De acuerdo con información de la PDI, el círculo cercano de El Paco mantenía nexos con El Tatos, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, de quien también han logrado establecer su injerencia en los hechos por conducto de células delictivas que facilitaron vehículos, placas e inmuebles para cometer la doble ejecución.