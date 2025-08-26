Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 27

,La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que las 16 alcaldías deben ejercer los recursos destinados para bacheo en calles secundarias, cuyo mantenimiento está a cargo de las demarcaciones.

Durante la reunión plenaria de la bancada de Morena en el Congreso local, dijo que es importante explicar a la ciudadanía si los baches corresponden a vías primarias –a cargo del gobierno central– o a las alcaldías, que cuentan con un recurso aproximado de 600 millones de pesos tan sólo para la reparación de la carpeta asfáltica.

“Hubo un incremento histórico a las alcaldías destinado a infraestructura; entonces, las alcaldías tienen el recurso que ustedes lograron aprobar en el Congreso para que puedan invertir; creo que eso es muy importante”, indicó Brugada, quien resaltó que se debe demostrar que la reparación de baches se hace en un tiempo máximo de 48 horas.

En el hotel Hilton, donde se realizó la plenaria, se mencionó la importancia de hacer un diagnóstico del estado de la carpeta asfáltica, así como destinar mayores recursos a la Secretaría de Obras y Servicios, a las alcaldías, a infraestructura pública y combate a la desigualdad para 2026.

En su discurso ante legisladores, comentó que parte del impulso de la transformación es el avance legislativo, por lo que es de importancia la reforma constitucional del sistema de cuidados, la ley de rentas asequibles y la creación de la defensoría inquilinaria, lo cual será parte de la agenda legislativa de Morena en el próximo periodo de sesiones que empezará en septiembre.