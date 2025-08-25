Georgina Saldierna

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 31

Ataviadas con sus vestidos largos y hampones, 46 jovencitas que libran una batalla en contra del cáncer, celebraron ayer su fiesta de 15 años apoyadas por diputados federales y locales, el gobierno capitalino, organizaciones sociales, empresas, comerciantes y vecinos. Las festejadas realizaron primero un recorrido en el Turibús de la Ciudad de México que las llevó hasta el Ángel de la Independencia, para tomarse la fotografía oficial. Luego, se trasladaron al Deportivo 18 de Marzo, donde se realizó la celebración. Impactado por la historia de una ellas que perdió la lucha contra este mal, el diputado de Morena Guillermo Rendón decidió promover la celebración no sólo para ayudarles anímicamente a las jóvenes, sino también para evidenciar la importancia de que el cáncer sea detectado en una etapa temprana y se busca la forma de que los pacientes tengan una pronta atención.