Lunes 25 de agosto de 2025, p. 31
Durante una semana, más de un millón de profesores, directivos y supervisores de educación básica llevarán a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2025-2026, y con ello preparar el retorno a clases de más de 23 millones estudiantes el primero de septiembre.
En un videomensaje, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que se abordarán tres temas fundamentales: la lectura crítica de la realidad, pues las escuelas deben reconocer que los estudiantes habitan territorios concretos con historias, culturas y desigualdades.
Otro punto es el codiseño del programa analítico a través de la experiencia colectiva y la propuesta pedagógica “única, irrepetible y enraizada en su proceso”; y por último el desarrollo de la mejora continua.
En esta ocasión, se incluyen orientaciones específicas para las escuelas multigrado, que atienden más de 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes en este nivel educativo. En uno de sus anexos se reconoce que éstas tienen dinámicas propias y modelos educativos diferenciados desde un enfoque inclusivo, con pertinencia cultural, social y territorial.
Asimismo, en este año lectivo, se llevará a cabo la primera jornada de concientizaciom sobre la gravedad de abuso sexual y el maltrato infantil, que se realizará el 8 de septiembre, para visibilizar las diferentes formas de abuso que viven los menores y promover una cultura del cuidado al generar espacios seguros.