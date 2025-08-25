Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 31

Durante una semana, más de un millón de profesores, directivos y supervisores de educación básica llevarán a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2025-2026, y con ello preparar el retorno a clases de más de 23 millones estudiantes el primero de septiembre.

En un videomensaje, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que se abordarán tres temas fundamentales: la lectura crítica de la realidad, pues las escuelas deben reconocer que los estudiantes habitan territorios concretos con historias, culturas y desigualdades.

Otro punto es el codiseño del programa analítico a través de la experiencia colectiva y la propuesta pedagógica “única, irrepetible y enraizada en su proceso”; y por último el desarrollo de la mejora continua.