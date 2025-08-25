A

finales de julio de 1975 una manifestación pacífica por las calles de San Salvador fue brutalmente reprimida, lo que provocó que un grupo de jóvenes tomaran la Catedral, siendo el arzobispo en ese tiempo monseñor Óscar Arnulfo Romero. A partir de este hecho Franklin Quezada, Roberto Quezada, Paulino Espinoza y Manuel Gómez crearon el grupo Yolocamba I Ta, los cuales iniciaron un trabajo cultural paralelo siempre al movimiento popular de su país, hasta que a raíz del asesinato de monseñor Romero (el 24 de marzo de 1980) tres de ellos tuvieron que salir en una “gira” al exterior que duró más de 10 años; mientras, en el interior se profundizó la guerra contra el gobierno por parte de las distintas organizaciones revolucionarias que el 10 de octubre de 1980 se unificaron bajo las siglas del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

Teniendo como base la Ciudad de México, realizaron durante esos años una gran cantidad de conciertos tanto en las principales ciudades de Europa como de América, con una actividad artística por medio del canto revolucionario, para denunciar e informar sobre la situación que se vivía en su país. El mundo tenía hasta ese entonces un conocimiento de El Salvador al igual de su tamaño territorial, los medios corporativos controlando como siempre, daban las noticias como si se tratase de un pleito casero, silenciando siempre las atrocidades de los militares y su apoyo imperial. Y no sólo había que denunciar y promover la solidaridad, sino que además había que generar los recursos económicos para solventar en parte el sustento para la rebelión.

Hay tantas cosas que escribir sobre los Yolos como se les llama cariñosamente, pero queremos que sean ellos mismos los que escriban sus memorias artísticas, rompiendo el silencio, evitando el olvido y el desprecio como se les tiene en buena medida en su misma tierra, como “casualmente” sucedió años atrás al ignorarlos y hacerlos a un lado junto a la Banda Tepeuani y el Cutumay Camones de la grabación “oficial” del disco conmemorativo del 30 aniversario del asesinato de monseñor Romero de parte del gobierno del FMLN (que ganó la elección presidencial el 15 de marzo de 2009), a pesar de que ellos han sido los que más le han cantado al Profeta, desde la Misa Popular Salvadoreña (grabada en 1980) hasta el disco Romero (grabado en 2000). En 2016 sólo los cuatro miembros fundadores recibieron en El Salvador el Premio Nacional de Cultura.