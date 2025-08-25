De La Redacción

A siete años de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, activista y defensor nahua del territorio y del río Coyolapa, en Puebla, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) mantiene la exigencia de su presentación con vida, de un juicio real y sanciones ejemplares contra los autores materiales e intelectuales del caso, incluido Fermín González León.

“A siete años, reafirmamos: a Sergio lo desaparecieron por defender la vida, el agua y la palabra de su pueblo”, afirmó MAIZ.

Rivera fue desaparecido el 23 de agosto de 2018 en Zoquitlán, Puebla, por oponerse –con las comunidades de la Sierra Negra– al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, impulsado para abastecer a la Minera Autlán.

En un comunicado, MAIZ señaló directamente a González León, ex presidente municipal de Zoquitlán y operador de la minera, como autor intelectual de la desaparición. Pero “en lugar de ser investigado, González fue premiado con un cargo público en el actual gobierno de Puebla: delegado estatal del Sistema de Desarrollo Rural, bajo la administración de Alejandro Armenta Mier, de Morena”.