Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 13

A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José Luis Luquín Delgado, El Jabón, por su participación en el secuestro y asesinato de siete personas en Jiutepec, Morelos, en marzo de 2011. Entre las víctimas estuvo Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, lo cual dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

La sentencia –de la cual informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR)– incluye una multa de 2 millones 530 mil 386 pesos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Luquín Delgado fue identificado como integrante del cártel del Pacífico Sur, célula criminal que operaba en Morelos.

Durante este año, suman cuatro los sentenciados a penas superiores a 290 años por la matanza de los jóvenes.

En noviembre de 2024, un juez condenó a Jesús Cárdenas Pérez El Manos a 297 años de cárcel y a pagar más de 7.2 millones de pesos de multa.