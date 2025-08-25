Lunes 25 de agosto de 2025, p. 12
Morena respetará que el PAN presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados el segundo año de la actual legislatura; el próximo fin de semana, en su reunión plenaria, elegirá a los integrantes.
El presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, explicó que su partido tiene la idea de respetar la Ley Orgánica del Congreso que plantea que la presidencia de esa mesa se rota en orden decreciente entre las fuerzas políticas. El primer año tocó a Morena, el segundo corresponderá a la segunda fuerza política, y luego, sucesivamente a la siguiente, dijo al ser entrevistado en el marco del Informe de Actividades de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.
Destacó que el sábado siguiente, el grupo parlamentario guinda tendrá su plenaria, el domingo elegirá la mesa directiva y el lunes empiezan las sesiones en San Lázaro, tras la instalación del Congreso General.
Gutiérrez Luna explicó que en la primera semana de trabajos del próximo periodo de sesiones se atenderá la reforma constitucional que envió la Presidenta de la República sobre extorsión. Así, se dará un marco general y a partir de éste se reformarán leyes generales, para que todos los estados tengan un mismo piso de combate a este delito, que “es muy sensible para la ciudadanía”.
Al evaluar el anterior periodo de sesiones, consideró que la labor de la mesa directiva fue buena y de consensos, pues la mayoría de las reformas se aprobaron por unanimidad. Esto habla de que “en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo de diálogo, entendimiento y comunicación entre todas las fuerzas políticas”, subrayó.