Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 12

Morena respetará que el PAN presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados el segundo año de la actual legislatura; el próximo fin de semana, en su reunión plenaria, elegirá a los integrantes.

El presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, explicó que su partido tiene la idea de respetar la Ley Orgánica del Congreso que plantea que la presidencia de esa mesa se rota en orden decreciente entre las fuerzas políticas. El primer año tocó a Morena, el segundo corresponderá a la segunda fuerza política, y luego, sucesivamente a la siguiente, dijo al ser entrevistado en el marco del Informe de Actividades de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna.

Destacó que el sábado siguiente, el grupo parlamentario guinda tendrá su plenaria, el domingo elegirá la mesa directiva y el lunes empiezan las sesiones en San Lázaro, tras la instalación del Congreso General.