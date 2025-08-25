L

a Universidad Nacional Autónoma de México ha sido, a lo largo de sus más de 100 años de historia, un espacio de generación y transmisión de saberes, así como un actor público que acompaña expresiones y transformaciones culturales; que promueve la imaginación, la creatividad, el pensamiento divergente y la construcción de identidades, así como sentidos colectivos.

Por ello, la conmemoración del cincuentenario del Museo Universitario del Chopo es una coyuntura oportuna que nos invita a reflexionar ampliamente sobre la manera en que la Universidad de la Nación ha concebido y ejercido su papel frente a la sociedad.

El origen de este espacio respondió a la necesidad de abrir una esfera de encuentro libre, capaz de acoger expresiones culturales y artísticas –en especial, aquellas emergentes o marginales–, otorgándoles no sólo reconocimiento social, sino las condiciones para explorar y desarrollarse plenamente.

La estructura de hierro de este edificio, diseñada en Alemania a inicios del siglo XX y trasladada al México porfiriano, no siempre fue un recinto universitario. En un principio, cumplió funciones como pabellón de arte industrial, posteriormente fue sede del Museo Nacional de Historia Natural y, durante años, un recinto silente.

Pero en 1975, con su reapertura como parte del patrimonio universitario, definió una nueva vocación para ir más allá de resguardar objetos, dispositivos y discursos, para dejarse interpelar y transformar por los paradigmas de cada época.

Desde entonces, el Chopo se ha consolidado como un campo de experimentación, innovación e intercambio que se ha resignificado como una plataforma fundamental para la libertad cultural, política y social de México.

Nada de todo esto ocurrió de manera fortuita: fue fruto de la voluntad institucional y de una comprensión consciente de que la cultura no puede permanecer confinada al canon, sino abrirse, ser porosa y asumir nuevos paradigmas.

A lo largo de su trayectoria, el Chopo ha vivido etapas de crecimiento y de resistencia, sostenido siempre por las comunidades que lo han nutrido con lucidez y generosidad. Quienes lo han coordinado han sabido construir un modelo propio que acoge cuerpos, voces y estéticas fuera de los moldes dominantes.

Sin duda, su remodelación en 2010 marcó un punto de inflexión. El museo fue renovado, ampliado y equipado con infraestructura tecnológica para fortalecer su producción curatorial, escénica y documental.

Por estos motivos, el Chopo no persigue la neutralidad ni se somete a las lógicas del espectáculo. Su propósito ha sido, y seguirá siendo, acompañar manifestaciones culturales surgidas en escenarios emergentes, reconocer estéticas disidentes y sostener un diálogo –a veces incómodo, pero siempre fecundo– con las contradicciones de nuestro presente.