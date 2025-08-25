M

éxico está en un momento de contrastes y oportunidades. Las últimas semanas han traído dos noticias significativas, una de índole económica y otra de desarrollo social, que invitan a un análisis profundo más allá del discurso político. Representan logros importantes, pero también plantean preguntas sobre su sostenibilidad y la estrategia a seguir para consolidar un crecimiento equitativo y robusto.

En el frente económico, en medio de la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas, México ha demostrado una notable capacidad de atracción de capital. Durante el segundo trimestre del año, el país captó 34 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa 10 por ciento más respecto al año anterior. Esta cifra no es menor: indica que, pese a los desafíos internos, las ventajas competitivas de México, como su ubicación geográfica y su integración en las cadenas de valor con Estados Unidos, siguen siendo determinantes para los inversionistas. El nearshoring y la estrategia de Washington de frenar el crecimiento económico de China han posicionado a México como destino atractivo para la relocalización de empresas. Sin embargo, sería ingenuo pensar que este flujo de inversión es inmune a riesgos. La seguridad pública sigue siendo una preocupación latente, y la reciente modificación del marco judicial añade una capa de incertidumbre. La renegociación del T-MEC, una vez más en el horizonte debido a las dinámicas políticas en Estados Unidos, es otro elemento que podría generar volatilidad.

El desafío es claro: capitalizar una “versión post Trump del nearshoring” y convertir la coyuntura en ventaja estructural. Esto requiere no sólo mantener una política económica estable, también invertir en infraestructura y seguridad en las regiones claves para logística y transporte. La capacidad del gobierno para pacificar estas zonas será factor decisivo para que los próximos años sean incluso mejores en inversión.