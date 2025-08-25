Lilian Hernández Osorio

Lunes 25 de agosto de 2025

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que las becas alimentarias que se brindan a estudiantes de licenciatura han resultado muy funcionales, por lo que buscarán ampliar el estímulo a más alumnos de este nivel educativo.

En planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) existen refectorios subsidiados que ofrecen comidas completas a bajo costo (entre 10 y 20 pesos en promedio), y la universidad nacional ha analizado cuidadosamente la opción de aplicar este modelo, pero la población que tiene Ciudad Universitaria es muy grande para brindar este servicio, comentó el rector Lomelí.

De ahí que se decidiera otorgar los apoyos alimentarios a los estudiantes que requieren el beneficio, pues demostraron provenir de hogares cuyo ingreso familiar es igual o menor a seis salarios mínimos mensuales, equivalente a menos de 50 mil 184 pesos.

Para el actual ciclo escolar, la UNAM otorgará 14 mil 200 becas alimentarias, a través de tres convocatorias, las cuales consisten en proporcionar un desayuno o una comida por día durante el semestre.