Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 9

En el primer semestre del nuevo mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha arrestado a más de 160 mil migrantes.

Así lo muestran datos obtenidos, por separado, en dos investigaciones en materia de migración de universidades estadunidenses.

En julio se reportaron 56 mil 945 detenciones de indocumentados por parte del ICE, de los cuales cerca de 80 por ciento no tienen antecedentes criminales.

Del 20 de enero –día que el magnate inició su segundo periodo presidencial– a junio de este año, los agentes de esa agrupación arrestaron a 109 mil personas, de acuerdo con indicadores obtenidos a través de una solicitud de transparen-cia del Deportation Data Proyect, encabezado por la Universidad de California, Berkeley.

Los números indican que los estados con el mayor número de detenciones son Texas, con casi la cuar-ta parte, con poco más de 23 por cie-nto; seguido de Florida, 12, y California, 7 por ciento.