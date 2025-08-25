Política
Simula el AICM amenaza de bomba en un aerotrén
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de agosto de 2025, p. 9

Un día después de que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) la tercera aeronave que se integrará a la flota de Mexicana de Aviación, la pre-sidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó de la llegada del Embraer E195-E2.

En tanto, para revisar el plan de emergencias y detectar oportunidades para mejorarlo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llevó a cabo la medianoche de ayer un simulacro de seguridad a escala real, con hipótesis de posible amenaza de bomba, dentro del aerotrén.

El AICM destacó que el ejercicio no afectó las operaciones regulares de aterrizajes y despegues de aviones ni a los pasajeros, tampoco se interrumpió el servicio del aerotrén, toda vez que la actividad se efectuó fuera del tiempo de servicio al público.

La Secretaría de Marina estuvo a cargo de la coordinación del simulacro.

