Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 9

Un grupo de 268 políticos, intelectuales y ex integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), llamaron a que la reforma electoral se discuta “en un debate y diálogo auténticos, con base en argumentos y propuestas”; al tiempo que rechazaron expresiones “que buscan dividir y confrontar”, y convocaron a un diálogo “sin comentarios descalificadores hacia este u otros grupos, que sólo buscamos evitar ejerci-cios que simulan inclusión y defienden decisiones prefiguradas”.

Luego de que a inicios del presente mes, 22 de los firmantes difundieron en redes sociales su posición ante el inicio de los trabajos de la Comisión presidencial para la reforma electoral, ayer indicaron que más voces se han sumado sus peticiones.