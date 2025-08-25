Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 8

Las organizaciones que logren su registro como partido político nacional a principios de 2026, tendrán asegurado para su primer año de existencia un monto de alrededor de 150 millones de pesos cada uno, sólo para gastos ordinarios y sin la necesidad de haber recibido un voto a su favor e independientemente de si logran mantener su registro tras los comicios de 2027. Además, contarían con una partida extra para hacer campañas.

Dentro del proyecto de acuerdo de financiamiento público para 2026, aprobado la semana pasada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se establecieron recursos por 7 mil 737 millones que se repartirán a los partidos políticos.