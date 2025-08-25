Lunes 25 de agosto de 2025, p. 6
Tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, continúa hospitalizado con pronóstico de recuperación favorable.
Su toma de protesta, junto con la de otros ocho ministros, está programada para el próximo lunes en el Senado.
La familia informó ayer, a través de un equipo de prensa, que el futuro togado “continuará hospitalizado tras la cirugía y su evolución es favorable”, debido a que sufrió fracturas en el tórax y la nariz.
El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas del viernes, cuando regresaba de Oaxaca; el vehículo en el que viajaba, conducido por uno de sus acompañantes, fue impactado por otro sobre avenida Río Churubusco, en la Ciudad de México.
En el automóvil también iban otros dos pasajeros, además del conductor, quienes resultaron con fracturas en extremidades y ya se encuentran en recuperación.
El pronóstico del académico es “positivo para poder estar presente en la toma de protesta el próximo 1º de septiembre”.
El futuro ministro cobró notoriedad en campaña tras difundir un video en el que aseguraba ser “un candidato a la Corte más preparado que un chicharrón”.