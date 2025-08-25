De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 5

El IMSS-Bienestar informó que concluyó la entrega de 10 mil 497 kits de medicamentos para más de 8 mil centros de salud en las 23 entidades donde la prestación de servicios está bajo su responsabilidad y, de acuerdo con información oficial, esta semana se iniciará la distribución de insumos en los hospitales.