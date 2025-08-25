Política
IMSS-Bienestar entrega kits a 8 mil centros de salud
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de agosto de 2025, p. 5

El IMSS-Bienestar informó que concluyó la entrega de 10 mil 497 kits de medicamentos para más de 8 mil centros de salud en las 23 entidades donde la prestación de servicios está bajo su responsabilidad y, de acuerdo con información oficial, esta semana se iniciará la distribución de insumos en los hospitales.

En un comunicado, el organismo recordó que la estrategia de las Rutas de la Salud empezó el pasado martes para asegurar que las unidades de primer nivel de atención cuenten con los insumos básicos, con lo que podrán resolver 80 por ciento de los problemas de salud que se presentan en el país.

