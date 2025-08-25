César Arellano García

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 5

La medicina de la aviación es una especialidad poco común, y en las instituciones de salud pública hay escasez de profesionales capacitados para atender a este sector laboral. Ada Salazar Loza, secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), con más de 3 mil 200 agremiados activos, expuso que la industria aérea está creciendo y la demanda de servicios médicos aeronáuticos ha ido en aumento, lo que agrava la necesidad de contar con especialistas.

“La seguridad social no está a la vanguardia de la aviación. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene especialistas ni médicos en la aviación. La Secretaría de la Defensa Nacional es la única que cuenta con este tipo de doctores”, dijo la dirigenta sindical.

Apuntó que entre los principales padecimientos en los asistentes de vuelo están los del oído y la columna vertebral, así como de las extremidades inferiores y superiores. Esto, debido al manejo de los carros de servicio, los cuales pesan entre 80 y 100 kilos, y son manipulados con un cierto grado de inclinación, y también por apoyar a pasajeros en sillas de ruedas o cerrar las pesadas puertas de los aviones, aseguró.

En entrevista con La Jornada, detalló que los profesionales de la salud tendrían que prepararse y certificarse en aviación. “Los médicos militares son los únicos especializados y cuando se retiran, son quienes trabajan para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)”, área responsable de verificar la aptitud sicofísica del personal técnico aeronáutico para garantizar la seguridad en la aviación civil de México por medio de la evaluación médica, la expedición de certificados y el establecimiento de normativas.