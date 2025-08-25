Angeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 5

Desde su inclusión en la normatividad sanitaria con la categoría de intercambiables, en 1998, el desarrollo de los medicamentos genéricos en México no se ha detenido y ya representan 70 por ciento del consumo nacional. Además de tener el mismo efecto terapéutico que el innovador, representan un beneficio económico, pues su costo es 85 por ciento más bajo en promedio. La mayoría de lo que se consume en el país se produce aquí mismo, afirmó Santiago Bojalil, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos (Dilameg).

El empresario advirtió que el sector seguirá en crecimiento, pues depende de la innovación y, en particular, del vencimiento de patentes. Alrededor de 125 sustancias concluirán sus derechos de propiedad industrial en los próximos cuatro a cinco años, con lo cual será posible su fabricación como genéricos, principalmente los que se elaboran por síntesis química.

En un principio se denominaron intercambiables como parte de la estrategia que se diseñó para impulsar el sector y garantizar que los productos genéricos son seguros, de calidad y eficaces, pues pasan pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad.

Otro panorama es el de los biotecnológicos, aquellos que se fabrican mediante ingeniería genética. Aunque se rigen por las mismas normas de propiedad industrial, la elaboración de biocomparables es complicada. Se requieren estudios clínicos realizados en el país y asegurar mediante diversas pruebas biológicas que actúan de la misma forma que los innovadores.

En entrevista, a propósito de la realización de la séptima convención de Dilameg, del 3 al 6 de septiembre, Bojalil explicó que el problema es que no ha habido, hasta ahora, el fomento para la creación de esta tecnología.

Si bien existen leyes y normas oficiales en la materia, agregó, también hay vacíos legales que generan incertidumbre para la inversión. De ahí que en México, el crecimiento de los biotecnológicos ha sido lento.