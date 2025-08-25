▲ Las empresas se amparan contra políticas públicas que buscan el bienestar de la población, como el etiquetado frontal de productos dañinospara la salud. Foto La Jornada

Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025

Mediante narrativas que permitan al consumidor sentirse “cómodo” y socialmente responsable frente a problemáticas como el cambio climático y la devastación ambiental, la industria de productos ultraprocesados ha generado estrategias, como el llamado social-washing, greenwashing, healthwa-shing y brainwashing, con las cuales buscan mantener la venta elevada de sus mercancías, pero también una imagen de corporaciones socialmente responsables.

Raúl Romero Gallardo, experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destaca que la industria usa el brin-washing –método sicológico para aumentar el consumo–, con el que traslada la responsabilidad ambiental al usuario.

“Se nos quiere hacer creer que con este tipo de compras se puede ser sexy, ecológicamente responsable y estar a la moda, además de consumir ropa deportiva aunque no hagas deporte, alimentarte bien a un costo elevado o cambiar a un automóvil híbrido, pero continuar con una lógica de contaminación. Es parte de un discurso de la industria mercantil para generar nuevos hábitos de consumo y, en realidad, no se detiene en nada la devastación ambiental”, afirma en entrevista con este diario.

Al respecto, la organización Incubadora de Defensa de la Salud Global (GHAI, por sus siglas en inglés) señala en un reporte sobre las narrativas de la industria de los alimentos procesados para socavar políticas de alimentación saludable, que a fin de proteger su imagen corporativa, éstas suelen emplear tres tácticas básicas.

El socialwashing, con el que promocionan productos con “sentido social”, como la inclusión LGBT+; el greenwashing, mediante el cual ofrecen bienes con menor impacto ambiental, ya sea por empaques más ecológicos y menor gasto de agua o de energía, y el nutriwashing o healthwashing, con el que vinculan sus productos ultraprocesados con beneficios para la salud, sin bases científicas.

El doctor Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, asevera que la industria utiliza diversas estrategias, como vender un “producto súperchatarra, pero etiquetarlo como hecho en México o elaborado en apoyo de espacios comunitarios, y con ello poder decir que son una industria verde o que usa empaques reciclados”.

En entrevista con La Jornada, menciona que además de los métodos para el lavado de cara, las empresas se amparan contra políticas públicas que buscan el bienestar de la población, como el etiquetado frontal. “Son acciones que deben evidenciarse”, enfatiza.

Elaborar estas políticas en pro del derecho a la salud es una “tarea que cuesta mucho esfuerzo para los gobiernos, y que muchas veces el sector de ultraprocesados busca parar, pero debemos actuar para que no se salgan con la suya”.

Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, denunció recientemente que por un acuerdo de la Secretaría de Economía se suspendió por dos años, hasta enero de 2028, la entrada en vigor de la tercera etapa del etiquetado frontal, con el que se haría aún más estricta la medición de nutrientes críticos en los productos, principalmente las grasas.

Campañas de lavado de cara

El colectivo GHAI refiere que un ejemplo de las campañas que promueve la industria como lavado de cara es la asociación estratégica de trasnacionales, como PepsiCo, con instituciones culturales y educativas.