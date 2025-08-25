Daniel González

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 3

En el campo mexicano “estamos casi en una tormenta perfecta: tenemos mayor demanda de alimentos con menos posibilidades de producirlos en menos áreas y menos recursos”, advirtió Miguel Jorge García Winder, director del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

En entrevista, señaló que tal situación los obliga a “buscar soluciones que antes no requeríamos, cuando abríamos la frontera agrícola, pero hoy debemos producir más”.

Comentó que el Inifap se fortalece en materia científica y tecnológica para encontrar recursos dirigidos a las necesidades del país, cuando se proyectan de un crecimiento poblacional, reducción de la superficie agrícola y aumento de los efectos del cambio climático.

Producir más con menos

Ante estos retos, apuntó que se debe aplicar el mejor conocimiento en ciencia y tecnología, “no sólo para producir más con menos, sino que tenemos el gran reto de recuperar algo para las generaciones futuras”.

Por ello, indicó, se trabajará en cuatro áreas primordiales: seguridad alimentaria y productos de competitividad enfocado en los cultivos de maíz, frijol, arroz, trigo y leche; adaptación del campo al cambio climático; agricultura del futuro (con el uso datos digitalizados, precisión y genética o biología de frontera) y un programa de valor agregado y de manejo poscosecha.