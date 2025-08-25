Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 3

Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, confirmó que trabaja con integrantes del gobierno federal para definir acciones ante la caída de los precios del azúcar, la inflación en los costos de producción y la competencia desleal, entre otros aspectos.

En entrevista, detalló que esta coordinación se concretó en la reunión del lunes pasado con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y representantes de la Secretaría de Economía, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

A petición de la Unión Nacional de Cañeros y la Cámara Azucarera, se solicitó aumentar el arancel del azúcar a 720 dólares por tonelada, cuando está en 338 por tonelada el azúcar cruda o 360 para otros tipos, con el propósito de enfrentar el mercado internacional desleal. Señaló que este mercado se establece cuando los excedentes del endulzante de cada país y sus precios no corresponden a los costos de producción.