Lunes 25 de agosto de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó en Xochistlahuaca, Guerrero, créditos a artesanas del pueblo amuzgo, a fin de que puedan conservar la elaboración de textiles, en particular el tradicional huipil, así como garantizar su bienestar y vivir de su trabajo.

Destacó que como primera mujer presidenta en la historia del México independiente, está obligada a mirar a todo el pueblo, en especial a las mujeres, “a las campesinas, trabajadoras, a las mayores, pero sobre todo a las indígenas, que durante siglos fueron las más invisibles, las más excluidas y las más olvidadas; eso quedó en el pasado, hoy las mujeres indígenas son las más reconocidas de nuestro país”.

Al encabezar una asamblea en esta región, la mandataria explicó que los créditos a la palabra son para que las artesanas “de todo el pueblo amuzgo, de sus cinco municipios, puedan vivir con bienestar. Lo hacemos de esta manera, sin trámites engorrosos, sin intermediarios, sin condiciones injustas y confiando en ustedes porque la palabra de una indígena, artesana, vale más que cualquier firma o cualquier contrato”.

Desde este sitio, ubicado en la Costa Chica, en los límites de Guerrero y Oaxaca, la Presidenta afirmó que a diferencia del pasado, hoy las indígenas “son las más reconocidas de México”.

Antes, en Ometepec, una mujer la abordó para entregarle un regalo enviado presuntamente por el ex gobernador priísta Ángel Aguirre, el cual rechazó. En un video que circu-ló en redes sociales, se observa a la jefa del Ejecutivo decir: “no, gracias; mándale saludos, pero dígale que no, no recibo regalos de ellos”.

En el acto ante mujeres indígenas y afromexicanas se informó que el objetivo del crédito Apoyarte, operado por Financiera para el Bienestar (Finabien), es brindar recursos por 30 mil pesos a cada beneficiaria de la región. La meta este año es entregar 500 millones en la zona amuzga y mixteca, de los cuales se han otorgado 170.