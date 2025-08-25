L

e preguntaron con asombro: “¿por qué nunca te habíamos visto?, ¿de dónde eres…?”. Así de despistados andaban los federativos y visores del balompié femenil cuando al cuarto para las 12 hacían pruebas para integrar una selección Sub-17 rumbo al Mundial de Jordania 2016. Lizbeth Jacqueline Ovalle tenía ya casi ocho años jugando –primero en equipos de niños, y a partir de los 12 años, con niñas–. Con desparpajo, Jacquie exhibió sus dotes en cinco interescuadras que, con algunas pausas, la tuvieron todo el santo día, de 7 a 7, en el Centro de Alto Rendimiento… Y como dice la canción “uno entre mil yo triunfaré”. Sólo pasaron el filtro dos adolescentes, una fue ella… No tardó mucho en deslumbrar y deleitar. Se ganó a pulso el sobrenombre de La Maga.

La oriunda de Aguascalientes, Jacquie Ovalle vive sus últimos meses como felina –en Tigres es la goleadora histórica– antes de hacer maletas para instalarse en Orlando, Florida, y convertirse en una de las futbolistas mejor pagadas de la Liga estadunidense (NWSL), donde la venezolana Reyna Castellanos (Bay FC) desplazó hace un año de la cima a la mexico-estadunidense María Sánchez (Houston Dash). Ovalle, cuyo próximo sueldo aún no se revela, ha sido pieza clave en la etapa exitosa de las Amazonas, con quienes ganó seis títulos de Liga y tres de Campeón de Campeonas, ha marcado más de 100 goles y dado más de 100 asistencias. Estaba ansiosa de dar el paso y no lo oculta: “ya quería salir desde hace año y medio… ¡Sin pensarlo me voy!”, ha dicho.

Se va en plenitud, con madurez, experiencia y todavía mucho por brindar a sus 25 años para aterrizar en la plantilla de Orlando Pride, actual campeón estadunidense que aspira a tener un reinado importante. Su próximo equipo la tiene bien estudiada, sabe que el mote no es casual y no titubeó en pagar por el traspaso 1.5 millones de dólares, cifra que fue un récord mundial. Su estadía en Nuevo León no sólo fue exitosa en las canchas, pues además concluyó estudios de licenciatura en Ciencias del Ejercicio y una maestría en Gestión Deportiva… A paso lento, pero firme las féminas avanzan en el balompié.

Todavía es abismal la brecha salarial, sin embargo, las que sobresalen por su talento en la cancha no sólo logran los mejores sueldos (algunas ya rebasan el millón de dólares anual), obtienen además ingresos importantes por patrocinadores y acuerdos comerciales, son los casos de las blaugranas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas… Lo malo para la Liga Mx es que muchas futbolistas mexicanas de gran talento ya están en el umbral del retiro y se vive una invasión de foráneas. Los expertos afirman que no hay camada de relevo y los puestos principales en la cancha son para las extranjeras… El mismo cáncer que tiene deprimida a la rama varonil se replica puntualmente en el futbol de mujeres.