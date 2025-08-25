▲ Entre las obras que la Casa Blanca pretende censurar está una escultura de una mujer parecida a la Estatua de la Libertad que carga una canasta de jitomates cosechados y levanta un fruto en lugar de la linterna. La pieza fue donada al Smithsonian por la Coalición de Trabajadores de Immokalee, y la que llaman “nuestra niña” acompañó una marcha histórica en Florida de la agrupación a favor de derechos de los jornaleros. Foto cortesía de la Coalición de Trabajadores Immokalee

E

n la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, los “bomberos” son los encargados de quemar libros y documentos que han sido prohibidos –se les llamaba “hombres de fuego”, firemen. El título es la temperatura en que se quema el papel.

Más de 70 años después de que apareció esa novela, los firemen del régimen en Washington incendian todo lo que no aprueban –en sus palabras, todo lo no patriota– en la cultura e historia en las bibliotecas, museos, universidades, escuelas públicas. No sólo libros, sino dibujos, pinturas, exhibiciones del pasado, la programación de conciertos y obras de teatro en sedes del sector publico, entre otros.

A fines de la semana, el presidente, con una gorra roja que dice “Trump tenía la razón de todo”, se quejó que las narrativas históricas sobre el país en museos públicos y en la educación se han enfocado sólo en “división” y crítica sobre “que horrible es nuestro país”, sin ofrecer nada sobre “el éxito”; incluso criticó que hay demasiado énfasis de “que tan mala era la esclavitud”. Por lo tanto, reiteró que su gobierno revisará la museografía para reformular los textos y deshacerse de ciertas exhibiciones y obras con “ideología inapropiada”.

La Casa Blanca emitió un comunicado con una serie de ejemplos de obras que reprueba y aparentemente desea censurar en los museos de la institución Smithsonian, la organización pública que administra museos y centros de investigación nacionales incluidos los grandes centros culturales de la capital (https://www.whitehouse.gov/articles/2025/08/president-trump-is-right-about-the-smithsonian/). Entre las obras señaladas ahora exhibidas está una escultura de una mujer parecida a la Estatua de la Libertad que carga una canasta de jitomates cosechados y levanta un fruto en lugar de la linterna, obra donada al Smithsonian por la Coalición de Trabajadores de Immokalee –la escultura de la que llaman “nuestra niña” acompañó una marcha histórica en Florida de la agrupación a favor de derechos de los jornaleros. También está una caricatura del monero mexicano Feggo, en la que dos connacionales se asoman por una bandera estadunidense hacia el norte para ver los fuegos artificiales del otro lado en el Día de la Independencia, criticada por promover fronteras abiertas.