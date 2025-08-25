L

a ENIGH 2024 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) establece que el gasto total trimestral (periodo del levantamiento) de los hogares ascendió a 72,705 pesos en promedio en ese año, monto que se divide en gasto corriente $61,309 (84.3%) y erogaciones financieras y de capital (compra de bienes muebles e inmuebles, su mantenimiento, depósitos en cuentas de ahorro e inversión...) $11,396 (15.7%). Este gasto corriente se subdivide a su vez en monetario (utilizado para el análisis) $47,674, y no monetario $13,635 (autoconsumo, regalos, estimación del alquiler de vivienda...)

El gasto corriente monetario de los hogares ($47,674 promedio trimestral) se destina principalmente a los siguientes rubros: Alimentos, bebidas y tabaco, 37.7%, Transporte y comunicaciones, 19.5; educación y esparcimiento, 9.6; vivienda y servicios, 9.1, y cuidados personales, 7.8% (gráfico 6). El gasto en alimentos, bebidas y tabaco, 17,982 pesos (37.7%) se desglosa en: alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar, $14,004; consumidas fuera del hogar, $3,896, y tabaco, $82. Por rubros específicos del gasto corriente monetario (= 100), los principales son: alimentos fuera del hogar, 8.2%; carnes, 6.8; combustibles para vehículos, 6.4; educación, 6.1; cuidados personales, 5.7; comunicaciones, 4.8; cereales, 4.7, y cuidados de la casa, 4.7%. Otros rubros destacables son: electricidad y combustibles, 3.7%; transporte público, 3.6; salud, 3.4; verduras, 3.3; leche y sus derivados, 2.6; bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 2.5, y vestido, 2.3%

Como reflejo de la mejoría en la distribución del ingreso en la pasada administración (por el incremento de los salarios, las transferencias vía programas sociales y aumento de las remesas), el gasto corriente monetario de los hogares muestra avances al crecer 10.2% real (descontando inflación) entre 2018 y 2024 (gráfico 7). Por deciles, el gasto del decil I (el 10% más pobre de los hogares) aumentó 24.3%; el del decil II creció 20.4, el del decil III, 20.6%,... reduciéndose el crecimiento a 7.9% en el decil IX y decreciendo incluso 0.4% en el decil X, el de mayor ingreso y gasto. En 2018 el gasto corriente monetario del decil X fue 8.69 veces superior al gasto del decil I, y en 2024 tal relación se redujo a 6.96 veces.