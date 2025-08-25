▲ Colectivos en defensa de los derechos humanos realizaron una jornada artístico-cultural en apoyo al pueblo de Gaza y en contra del genocidio cometido por Israel. Francisco Barrios El Mastuerzo fue uno de los participantes. El acto se realizó en el antimonumento Palestina, colocado hace ocho días frente a la SRE. Foto Cristina Rodríguez

ado que hoy se realizará la audiencia en Nueva York en la que Ismael Zambada, El Mayo, se declarará culpable de algunos de los cargos que le han presentado en Estados Unidos, y pasará a ser colaborador de las líneas acusatorias que el gobierno de este país considere adecuadas, la fiscal general Pamela Bondi, Pam, ofrecerá una conferencia de prensa para precisar los alcances que podrá tener ese giro judicial.

La rendición declaratoria de El Mayo implica la muy alta probabilidad de que se le utilice para enfilar denuncias mediáticas y, en lo posible, acusaciones formales, contra políticos y gobernantes de México de todos los niveles de gobierno, correspondientes a cuarenta años de impune actividad de Zambada, periodo en el que personajes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Morena han ejercido el poder presidencial y han conformado sus respectivos gabinetes de seguridad.

El inmediato asomo a escena de la procuradora Bondi muestra una avidez por dar al episodio judicial de El Mayo la dimensión política deseada por la administración Trump. Es decir, el mensaje seco de que se contará con testimonios negociados con Zambada que podrían impactar a políticos de las temporadas PRI-PAN pero, sobre todo, del pasado reciente, el obradorista, y de la actualidad claudista, en el contexto de la guerra desde diversos flancos que la Casa Blanca mantiene en busca de doblegar a México en cualquier intento de soberanía básica que a Palacio Nacional le moviera (más allá de lo retórico).

El uno-dos, Zambada-Bondi, se produce en horas de acoso militar absoluto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que constituye un paso exploratorio del alcance y posibilidades de golpes organizados desde Washington contra gobiernos extranjeros que no le son afines, con la vista puesta en recursos naturales como el petróleo. Nada bueno puede esperar ningún país de los “salvamentos” de Estados Unidos, así se disfracen de guerra contra el narcotráfico o “defensa de la democracia”.

Un juez de amparo ha determinado que se reabra el caso de la muerte de Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, ex diputado local por Morena en San Luis Potosí y activista en pro de diversas causas sociales.