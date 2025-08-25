S

on más los inmigrantes que están abandonando Estados Unidos que los que están llegando, por primera vez en décadas. No es que el muro de Trump los detenga, es el terror que inspira la migra, y las vejaciones que sufren en el proceso. Según el diario The New York Times, esta inversión en la tendencia constituye otro indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente de Estados Unidos está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia.

Un análisis de los nuevos datos del censo publicado el jueves por el Centro de Investigaciones Pew, una organización no partidista, reveló que entre enero y junio, la población de personas nacidas en el extranjero que viven en Estados Unidos –tanto residentes con permiso legal como quienes no son inmigrantes autorizados– disminuyó en casi 1.5 millones.

Este dato tambien sirve para explicar la disminución de las remesas, que por años han constituido la primera fuente de dólares de nuestro país. En junio, Estados Unidos albergaba a 51.9 millones de migrantes, frente a los 53.3 de seis meses antes. El número de personas deportadas, sin embargo, está muy lejos de la meta del gobierno de Trump.

Al cierre del año, probablemente llegarán a medio millón, la mitad del objetivo. Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. La presidenta Sheinbaum ha tendido una red de apoyo a los paisanos deportados.

Economía alista apoyo a azucareros

La Secretaría de Economía, anunció Marcelo Ebrard, trabaja en propuestas integrales para apoyar al sector azucarero, que atraviesa una de sus peores crisis en dos décadas. Entre las acciones se encuentra el combate al contrabando técnico de edulcorantes que ingresan como “preparaciones alimenticias” con menor arancel, pese a contener hasta 95 por ciento de azúcar. La dependencia señaló que mantiene mesas de diálogo con los actores de la cadena productiva y negó que existan cupos de importación vigentes, al subrayar que todo el azúcar que entra al país paga el arancel establecido por la ley.