Rechaza violencia en Colombia y llama a la unidad nacional

esde México, impactados ante los hechos violentos y trágicos registrados en Colombia, rechazamos de forma contundente todo acto de terrorismo que atente contra la vida y los derechos fundamentales del pueblo colombiano, al que quieren sumir en el miedo e incertidumbre.

Al elegir un gobierno progresista, soñamos un país donde ya no padeceríamos masacres ni atentados con víctimas inocentes, pero los intentos por conseguir la paz han fallado ante grupos guerreristas que, aliados a grupos delictivos, se fortalecieron con la reversa que le dieron los ex presidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022) a los acuerdos de paz firmados en 2016.

Hacemos un llamado urgente a la unidad nacional para que juntos, como sociedad, apoyemos un proceso de paz real y duradero que nos garantice una vida más segura, con justicia y libertad. Sólo unidos podremos construir el país que merecemos.Expresamos nuestra total solidaridad con las víctimas de los atentados ocurridos. A sus familias, nuestro respeto, apoyo y compromiso con la verdad y la reparación. Colombia merece vivir en paz.

Karla Mylena Faillace Delgado, integrante de Colombia Humana México

Advierte del peligro de inversiones extranjeras

México debería analizar el sentido que tienen las inversiones extranjeras en esta época posmoderna, para ponderarlas en su justa dimensión.

La historia nos muestra que antes o después del feudalismo dichas inversiones, sobre todo las desarrolladas bajo el régimen porfirista, representaban dos vertientes: si bien trajeron la modernización bajo el desarrollo capitalista, trajeron también subdesarrollo, explotación extrema y pobreza en la población.

Estudiosos de esa época las consideraban capitales inestables y golondrinos, es decir, que los inversionistas multiplicaban sus ganancias y trasladaban a la matriz de sus países de origen las múltiples ganancias. La pregunta sería: ¿esto acaso ha cambiado?

Las inversiones extranjeras directas bajo esquemas de países imperialistas como el estadunidense asentaron sus bases en México a largo plazo, y algunas de ellas se concentran en la agricultura, lo que resulta demasiado arriesgado para nuestro país.

Lo mismo ocurrió en otras naciones de nuestra América, dirigiendo sus inversiones a ramas económicas de las industrias (petróleo, transporte, comunicaciones, servicios públicos, minería y metalurgia) para crear competencia a las industrias nacionales mexicanas y a las de sus propios países de origen.

Si a estas alturas México mantiene una economía estable o saludable, es debido al fortalecimiento de su mercado interno, además de que ha continudado introduciendo servicios fundamentales como hospitales, escuelas, vivienda, trabajo fijo, entre otros, en algunos estados, que también es una forma de encarar y paliar la pobreza.