Mundo
Ver día anteriorLunes 25 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/25. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Escanean rostro de británicos/
A nterior
 
Escanean rostro de británicos
Foto
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de agosto de 2025, p. 23

Reino Unido despliega el reconocimiento facial en tiempo real y a gran escala. A la entrada de un supermercado o entre la muchedumbre de un festival, tecnologías escanean el rostro de millones de británicos, en el único país europeo que ha desplegado a de forma intensiva este polémico método. En el carnaval de Notting Hill, en Londres, donde se espera la participación de 2 millones de personas, se colocaron cámaras para, según la policía, “identificar e interceptar” a personas buscadas, comparando la cara con los miles de sospechosos de la base de datos del gobierno.

A nterior