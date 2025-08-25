Afp

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025

Reino Unido despliega el reconocimiento facial en tiempo real y a gran escala. A la entrada de un supermercado o entre la muchedumbre de un festival, tecnologías escanean el rostro de millones de británicos, en el único país europeo que ha desplegado a de forma intensiva este polémico método. En el carnaval de Notting Hill, en Londres, donde se espera la participación de 2 millones de personas, se colocaron cámaras para, según la policía, “identificar e interceptar” a personas buscadas, comparando la cara con los miles de sospechosos de la base de datos del gobierno.