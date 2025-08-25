Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 23

Illinois. El presidente Donald Trump amenazó ayer con desplegar a la Guardia Nacional sobre los bastiones demócratas de Chicago y Baltimore con el objetivo de ampliar su ofensiva contra la delincuencia y la migración irregular.

La más reciente diatriba en línea del republicano sobre una ciudad “fuera de control y plagada de delincuencia” desató la ira de numerosos dirigentes demócratas, incluido el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien calificó las acciones del magnate republicano de “tácticas de miedo de los años 80”.