Lunes 25 de agosto de 2025, p. 23
Illinois. El presidente Donald Trump amenazó ayer con desplegar a la Guardia Nacional sobre los bastiones demócratas de Chicago y Baltimore con el objetivo de ampliar su ofensiva contra la delincuencia y la migración irregular.
La más reciente diatriba en línea del republicano sobre una ciudad “fuera de control y plagada de delincuencia” desató la ira de numerosos dirigentes demócratas, incluido el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien calificó las acciones del magnate republicano de “tácticas de miedo de los años 80”.
Si “Wes Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré las tropas, como ya se hace en Washington, y barreré rápidamente el crimen”, declaró Trump en Truth Social, alterando el apellido del gobernador de California.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró que el presidente “fabricó una crisis” para justificar su ofensiva militar interna, en momentos en que se conoció que los efectivos que patrullan Washington comenzaron a portar armas de fuego.