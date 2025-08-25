Ap, Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 23

Kiev. Ucrania lanzó ayer ataques con drones contra instalaciones rusas al conmemorar el 34 aniversario de su independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), al tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú frena un acuerdo de paz con Kiev, al asegurar que el Kremlin ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.

Las autoridades rusas señalaron que los ataques ucranios provocaron incendios en la planta nuclear de Kursk y en una terminal petrolera en el puerto de Ust Luga, cerca de San Petersburgo.

Zelensky aseguró durante el acto conmemorativo, en el que estuvo acompañado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el enviado estadunidense, Keith Kellogg, que una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, sería “la forma más eficaz de avanzar” en los esfuerzos para poner fin a la guerra.