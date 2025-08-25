Lunes 25 de agosto de 2025, p. 23
Kiev. Ucrania lanzó ayer ataques con drones contra instalaciones rusas al conmemorar el 34 aniversario de su independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), al tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú frena un acuerdo de paz con Kiev, al asegurar que el Kremlin ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.
Las autoridades rusas señalaron que los ataques ucranios provocaron incendios en la planta nuclear de Kursk y en una terminal petrolera en el puerto de Ust Luga, cerca de San Petersburgo.
Zelensky aseguró durante el acto conmemorativo, en el que estuvo acompañado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el enviado estadunidense, Keith Kellogg, que una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, sería “la forma más eficaz de avanzar” en los esfuerzos para poner fin a la guerra.
El canciller ruso, Serguei Lavrov, criticó al mandatario ucranio por “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con Putin, durante una entrevista con medios rusos.
En entrevista con NBC; Lavrov acusó a Kiev y a Occidente de “buscar un pretexto para impedir las negociación” impulsada por Trump y Putin, mientras un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania fue anunciado por los aliados occidentales.