Lunes 25 de agosto de 2025

Dubái. El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, declaró ayer que la situación actual con Washington es “irresoluble” y que Teherán nunca cederá a las presiones, en medio del pulso con las potencias occidentales sobre su programa de enriquecimiento nuclear, informaron medios estatales.

“Quieren que Irán sea obediente a Estados Unidos. La nación iraní se opondrá con todo su poder a quienes tienen expectativas tan erróneas”, declaró el ayatollah.

Los comentarios de Jamenei se producen después de que Irán y las potencias europeas acordaron el pasado viernes reanudar las conversaciones para intentar reactivar por completo las negociaciones sobre el freno a los proyectos de uranio enriquecido iraní.