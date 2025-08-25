Lunes 25 de agosto de 2025, p. 22
Saná. Un bombardeo israelí en Saná, la capital de Yemen, dejó al menos seis muertos y 86 heridos, reportaron los rebeldes hutíes, una semana después de un ataque similar en el marco de los enfrentamientos desa-tados tras la guerra de Tel Aviv contra la franja de Gaza.
“Agresión israelí contra Saná” –la capital controlada por los hutíes–, escribió en X la cadena de televisión Al Masirah, que está al mando de los rebeldes.
La televisión reportó que “varios ataques tuvieron como objetivo una gasolinera de una compañía petrolera en la calle Al Sitin” y una central eléctrica en el sur de Saná, que ya había sido bombardeada por Israel hace una semana.
El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, informó de dos muertos y 35 heridos en los ataques israelíes.
Una fuente de seguridad hutí dijo a Afp que el ataque tuvo como objetivo “el edificio de Seguridad Municipal, situado en el centro de Saná”.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la aviación “ha destruido el palaco presidencial hutí en Yemen”.
El ejército israelí informó que “atacó infraestructuras militares del régimen terrorista hutí” en la capital Saná, incluidas zonas cercanas al palacio presidencial, centrales eléctricas de Assar y Hezyaz, y una instalación de almacenamiento de combustible, las cuales son “utilizadas para actividades militares” por los hutíes.
“Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí en los últimos días”, declaró el ejército en un comunicado.
Yemen está en guerra desde 2014 y los hutíes controlan grandes extensiones del territorio y forman parte de un eje liderado por Irán, que incluye a otros grupos contrarios a Israel en la región como Hezbollah en el Líbano y el movimiento palestino Hamas.