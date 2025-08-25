Europa Press y Afp

Saná. Un bombardeo israelí en Saná, la capital de Yemen, dejó al menos seis muertos y 86 heridos, reportaron los rebeldes hutíes, una semana después de un ataque similar en el marco de los enfrentamientos desa-tados tras la guerra de Tel Aviv contra la franja de Gaza.

“Agresión israelí contra Saná” –la capital controlada por los hutíes–, escribió en X la cadena de televisión Al Masirah, que está al mando de los rebeldes.

La televisión reportó que “varios ataques tuvieron como objetivo una gasolinera de una compañía petrolera en la calle Al Sitin” y una central eléctrica en el sur de Saná, que ya había sido bombardeada por Israel hace una semana.

El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, informó de dos muertos y 35 heridos en los ataques israelíes.

Una fuente de seguridad hutí dijo a Afp que el ataque tuvo como objetivo “el edificio de Seguridad Municipal, situado en el centro de Saná”.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que la aviación “ha destruido el palaco presidencial hutí en Yemen”.