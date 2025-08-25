Reuters, Xinhua, Ap, AfP y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 22

Jerusalén. “Hambruna es la última calamidad que golpea a la gente de Gaza. El infierno en todas las formas”, aseveró la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa), al tiempo que se informó que aviones y tanques israelíes bombardearon la periferia oriental y septentrional de la ciudad de Gaza durante la noche del sábado, destruyendo edificios y viviendas, según los residentes, mientras los líderes israelíes prometían seguir adelante con la ofensiva planeada contra la zona.

En este contexto, el jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, se sumó a parte de la sociedad israelí al afirmar que “hay un acuerdo sobre la mesa y hay que aceptarlo ya”, al instar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a que dé luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y poner fin a la guerra, y que ya aceptó Hamas.

La Unrwa afirmó en sus redes sociales que “‘nunca más’ se ha convertido deliberadamente en ‘otra vez’. Esto nos perseguirá. La negación es la expresión más obscena de la deshumanización. Es hora de que el gobierno de Israel deje de promover una narrativa diferente y permita que las organizaciones humanitarias brinden asistencia sin restricciones y que los periodistas internacionales informen independientemente desde Gaza. Cada hora cuenta”.

Sobre el bombardeo nocturno, los testigos dieron cuenta del sonido incesante de explosiones en las zonas de Zeitoun y Shejaiya, al tiempo que casas y carreteras en el cercano barrio de Sabra fueron embestidas; de igual manera, varios edificios fueron atacados en Jabaliya.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que amplió su asalto a la zona de Jabaliya porque sus “tropas están desmantelando la infraestructura terrorista, tanto en la superficie como bajo tierra, eliminando a militantes y reforzando el control operativo en la zona”.

El movimiento de resistencia islámica declaró que el plan de Israel de tomar la gobernación de Gaza demuestra que no se toma en serio el alto el fuego; afirmó que un acuerdo de esa naturaleza es “la única forma de devolver a los rehenes” y responsabilizó de sus vidas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Al menos 51 palestinos fueron asesinados a lo largo de la franja en las últimas 24 horas, entre ellos 20 solicitantes de ayuda, que se suman a los 62 mil 686 muertos desde octubre de 2023, informó el ministerio de Salud del enclave palestino.

El responsable de prensa de los prisioneros de Hamas afirmó que Israel está ocultando “por la fuerza” a los presos de Gaza e impidiendo cualquier contacto con ellos; a su vez, aseguró que los funcionarios israelíes reconocieron las violaciones contra los palestinos encarcelados, pero al momento no hay ninguna respuesta internacional, publicó Al Jazeera.