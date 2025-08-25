De la Redacción

Radio Bilingüe tiene 30 emisoras, la mayor parte ubicadas en California, seguido por Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, Oregon y Idaho. Otras 70 emisoras de radio comunitario difunden su programación en todo el país.

Es parte del universo de la radio comunitaria en Estados Unidos y México.

En nuestro país, según Samuel Orozco, director de noticias, hay aproximadamente 65 estaciones afiliadas con la sección México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMRC), la cual preside Alejandro Cabral, director de una radio de este tipo en Hermosillo, que se llama Política y Rock & Roll.

Bilingüe estuvo presente en la fundación de esa asociación, pero después se afilió al National Federation of Community Broadcast, que incluye más de 300 radios comunitarias en Estados Unidos.