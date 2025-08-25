Lunes 25 de agosto de 2025, p. 21
Radio Bilingüe tiene 30 emisoras, la mayor parte ubicadas en California, seguido por Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona, Oregon y Idaho. Otras 70 emisoras de radio comunitario difunden su programación en todo el país.
Es parte del universo de la radio comunitaria en Estados Unidos y México.
En nuestro país, según Samuel Orozco, director de noticias, hay aproximadamente 65 estaciones afiliadas con la sección México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMRC), la cual preside Alejandro Cabral, director de una radio de este tipo en Hermosillo, que se llama Política y Rock & Roll.
Bilingüe estuvo presente en la fundación de esa asociación, pero después se afilió al National Federation of Community Broadcast, que incluye más de 300 radios comunitarias en Estados Unidos.
Hugo Morales, director cofundador de Radio Bilingüe, fue presidente de esa federación a lo largo de 10 años. En total, hay aproximadamente mil 500 estaciones de radios comunitarias y públicas en Estados Unidos.
Su programación también es binacional, ya que varias de sus emisoras están en la frontera entre Estados Unidos y México. “Por eso, no hay fronteras… Pasamos por encima del foso de los cocodrilos”, bromea Orozco. En México, programación de Radio Bilingüe es trasmitida en zonas de Oaxaca, en una emisora de Hermosillo y otra de Ciudad Acuña.
Para escuchar Radio Biligüe y más información: https://radioBiligüe.org/es