Lunes 25 de agosto de 2025, p. 21

Nueva York y Washington., Radio Bilingüe, emisora pública independiente con 30 estaciones, cuya programación es transmitida por otras 70, festeja su 45 aniversario al aire, dando voz en español y otros idiomas, y en “un tantito de inglés”, a los que no la tenían –jornaleros, inmigrantes, indígenas, encarcelados, los más pobres y jóvenes– en el oeste y sur de Estados Unidos, y que ahora tiene un papel más trascendente que nunca en la defensa de estas comunidades y su universo de radioescuchas de aproximadamente medio millón de personas cada semana. La Jornada entrevistó a su director de noticias, Samuel Orozco, sobre la coyuntura, la historia y los próximos 45 años de este medio pionero.

Orozco llegó desde México hace justo 45 años y se sumó al entonces naciente medio menos de un año después. En la entrevista destacó cómo el proyecto evolucionó de una radio comunitaria en Fresno a un medio independiente con presencia nacional en la radio pública del país, e incluso a través de la frontera. Subrayó que el proyecto siempre ha tenido una visión multilingüe y, por lo tanto, sus transmisiones y programas no sólo son en español, sino incluyen contenido en mixteco, trique, náhuatl, maya y purépecha, además del tagalo filipino y el hmong de Laos… “y un tantito de inglés”.

Defensa de las libertades

El director de noticias subrayó que en Radio Bilingüe, desde su fundación hasta ahora, “hemos continuado expresándonos con valentía y la verdad sobre quiénes son nuestras comunidades, aspiraciones, contribuciones y nuestro lugar en esta democracia”. La entrevista ha sido editada por espacio:

–¿Qué es Radio Bilingüe en esta coyuntura?

–Los fundadores de Radio Bilingüe, no por coincidencia, decidieron escoger el 4 de julio para el arranque del proyecto, tomando en cuenta que decidieron arroparse en la bandera de las enmiendas constitucionales de las libertades de palabra, expresión, etcétera. Hoy, 45 años después, en el momento en que estamos viviendo, justo conviene reflexionar sobre esas enmiendas y, sobre todo, en cómo usar esas normas constitucionales. Aprovechamos para enfatizar al aire sobre la cuestión de los derechos contra el cateo, a guardar silencio o un debido proceso legal. Es la tarea en la que estamos ahorita, en el hecho de ‘conozca sus derechos’ y ejérzalos, úselos, especialmente ahora que somos interceptados en la calle por escuadrones de hombres armados, encapuchados, que dicen que son policías y que siembran, obviamente, el terror en nuestras comunidades.