▲ Una calle de la colonia Peñuelas, en la capital de Querétaro, quedó intransitable al ser prácticamente destrozada por las intensas corrientes que se generaron con las tormentas ocurridas entre viernes y sábado. Foto La Jornada

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 26

Querétaro, Qro., Autoridades de la ciudad de Querétaro, así como de los municipios conurbados de El Marqués y Corregidora, emitieron declaratorias de emergencia por las graves afectaciones causadas por los torrenciales aguaceros.

Fue tal la magnitud de la lluvia “atípica”, que en ocho horas, entre la tarde del viernes y madrugada del sábado, hubo precipitaciones “equivalentes a 25 por ciento de lo que llueve en todo un año”, según informó el gobernador Mauricio Kuri González. Adelantó que solicitará la activación de fondos federales para atender a los damnificados.

Érick Gudiño, secretario de Gobierno, precisó que han atendido a más de 2 mil 673 personas; indicó que 2 mil 209 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 280 presentan daños mayores.

Las declaratorias de los tres ayuntamientos contemplan la cancelación de actos masivos, la suspensión del transporte público en rutas donde los caminos tuvieron daños, cierre de comercios en zonas de riesgo y limitar el acceso a ríos y presas.

De ser necesario, se prevé el desa-lojo de familias que vivan en áreas de alto riesgo, su traslado a albergues temporales y el despliege de brigadas de salud para prevenir enfermedades por agua estancada.

Además, el monitoreo de ríos y presas será permanente. Se apoyará a damnificados con víveres, agua potable y servicios básicos, y evaluarán los daños en viviendas e infraestructura. La declaratorias se mantendrán hasta que las condiciones se normalicen y deje de existir riesgo para la seguridad e integridad de las familias.

Se dio a conocer también que el ayuntamiento destinará los recursos necesarios del presupuesto de egresos 2025 y del fondo municipal de contingencias.

El gobernador Kuri, sin dar una cifra de las viviendas inundadas ni del número de damnificados en Querétaro capital, afirmó que “las colonias Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto”, ubicadas en la zona norte, fueron las más perjudicadas.