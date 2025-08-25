Lunes 25 de agosto de 2025, p. 26
Querétaro, Qro., Autoridades de la ciudad de Querétaro, así como de los municipios conurbados de El Marqués y Corregidora, emitieron declaratorias de emergencia por las graves afectaciones causadas por los torrenciales aguaceros.
Fue tal la magnitud de la lluvia “atípica”, que en ocho horas, entre la tarde del viernes y madrugada del sábado, hubo precipitaciones “equivalentes a 25 por ciento de lo que llueve en todo un año”, según informó el gobernador Mauricio Kuri González. Adelantó que solicitará la activación de fondos federales para atender a los damnificados.
Érick Gudiño, secretario de Gobierno, precisó que han atendido a más de 2 mil 673 personas; indicó que 2 mil 209 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 280 presentan daños mayores.
Las declaratorias de los tres ayuntamientos contemplan la cancelación de actos masivos, la suspensión del transporte público en rutas donde los caminos tuvieron daños, cierre de comercios en zonas de riesgo y limitar el acceso a ríos y presas.
De ser necesario, se prevé el desa-lojo de familias que vivan en áreas de alto riesgo, su traslado a albergues temporales y el despliege de brigadas de salud para prevenir enfermedades por agua estancada.
Además, el monitoreo de ríos y presas será permanente. Se apoyará a damnificados con víveres, agua potable y servicios básicos, y evaluarán los daños en viviendas e infraestructura. La declaratorias se mantendrán hasta que las condiciones se normalicen y deje de existir riesgo para la seguridad e integridad de las familias.
Se dio a conocer también que el ayuntamiento destinará los recursos necesarios del presupuesto de egresos 2025 y del fondo municipal de contingencias.
El gobernador Kuri, sin dar una cifra de las viviendas inundadas ni del número de damnificados en Querétaro capital, afirmó que “las colonias Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto”, ubicadas en la zona norte, fueron las más perjudicadas.
Al dar un balance de las acciones emprendidas desde la noche del viernes, Kuri detalló que se habilitaron seis refugios estatales y municipales de Querétaro, El Marqués y Corregidora, con alimentos, médicos, mobiliario y espacio seguro.
Puntualizó que más de mil 250 trabajadores del gobierno estatal y de ayuntamientos se han dado a la tarea de atender a la población afectada. Precisó que se han repartido alimentos a 4 mil 600 damnificados, además de que se dispone de una cocina móvil.
Para prevenir situaciones de riesgo se distribuyeron más de 9 mil costales de arena, un millar de paquetes de limpieza para el hogar y otros 400 de higiene personal y de primeros auxilios.
El Tec de Monterrey campus Querétaro anunció la suspensión de sus clases presenciales del 25 al 30 de agosto, debido a que sus instalaciones se inundaron. En todo ese lapso las cátedras serán por vía virtual.
En tanto, bomberos, elementos de Protección Civil, policías estatales, soldados del Ejército, familiares y amigos, continuaban ayer con la búsqueda de Matías Gómez Rodríguez, alumno del Tec. El joven de 19 años fue visto por última vez cuando caminaba en calles de la colonia San José de La Montaña durante la tormenta que inundó el norte de la ciudad de Querétaro y varios sectores de El Marqués y la Corregidora, la madrugada del sábado.
Kuri González expresó sus condolencias a las familias de las dos personas que perdieron la vida (un hombre y una mujer) que fueron arrastradas por la corriente en calles de la colonia Peñuelas. También su solidaridad hacia quienes sufren la pérdida de su patrimonio por las inundación de sus viviendas.