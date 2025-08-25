▲ Aspecto del río La Hiedra, ubicado en Tepatitlán, Jalisco, donde la noche del sábado una camioneta en la que viajaban ocho personas fue arrastrada por la corriente. Foto La Jornada

Juan Carlos G. Partida, Myriam Navarro, Carlos García y Vicente Juárez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 26

Tres personas murieron y cinco resultaron lesionadas luego de que en el municipio de Tepatitlán, a la altura del Paso de Ramblas Chico, hacia Tototlán, intentaron cruzar el río La Hiedra y la creciente resultado de lluvias arrastró la camioneta en la que viajaban antier en la noche.Con estos decesos llegó a 14 la cifra de fallecidos por el actual temporal en Jalisco.

Ricardo Cano, comandante de Protección Civil en la región Ciénega, confirmó que el accidente ocurrió a las 20:30, y hasta las 11 de la noche ubicaron la camioneta, rescataron a los heridos y los cuerpos de un hombre y un niño fallecidos dentro del vehículo. Una mujer que estaba dentro de la camioneta fue declarada desaparecida por la noche, pero al reanudarse la búsqueda ayer en la mañana localizaron su cadáver aguas abajo.

Al parecer la imprudencia del conductor provocó el siniestro, pues la corriente del río hizo que el automotor no pudiera cruzar y, al contrario, fuera acarreado con los ocho pasajeros.

La primera víctima relacionada con aguaceros en Jalisco este año se reportó el 11 de junio, cuando un menor que viajaba en la parte trasera de una camioneta murió golpeado por una roca debido a un deslave en la barranca de Colimilla, en Tonalá.

Dos días después pereció una menor en Zapopan aplastada por una barda junto a su domicilio, que se desplomó al caerle un árbol encima.

El 28 de junio, una joven de 19 años expiró transportada por los flujos de un canal de aguas pluviales dentro del Parque de la Solidaridad, en los límites entre Tonalá y Guadalajara. Ella viajaba en un auto que cayó al acueducto junto con un hombre de 25 años, quien también murió y fue localizado el 29 de junio en la misma tubería.