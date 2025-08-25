Suman 14 decesos en Jalisco en actual temporal
Lunes 25 de agosto de 2025, p. 26
Tres personas murieron y cinco resultaron lesionadas luego de que en el municipio de Tepatitlán, a la altura del Paso de Ramblas Chico, hacia Tototlán, intentaron cruzar el río La Hiedra y la creciente resultado de lluvias arrastró la camioneta en la que viajaban antier en la noche.Con estos decesos llegó a 14 la cifra de fallecidos por el actual temporal en Jalisco.
Ricardo Cano, comandante de Protección Civil en la región Ciénega, confirmó que el accidente ocurrió a las 20:30, y hasta las 11 de la noche ubicaron la camioneta, rescataron a los heridos y los cuerpos de un hombre y un niño fallecidos dentro del vehículo. Una mujer que estaba dentro de la camioneta fue declarada desaparecida por la noche, pero al reanudarse la búsqueda ayer en la mañana localizaron su cadáver aguas abajo.
Al parecer la imprudencia del conductor provocó el siniestro, pues la corriente del río hizo que el automotor no pudiera cruzar y, al contrario, fuera acarreado con los ocho pasajeros.
La primera víctima relacionada con aguaceros en Jalisco este año se reportó el 11 de junio, cuando un menor que viajaba en la parte trasera de una camioneta murió golpeado por una roca debido a un deslave en la barranca de Colimilla, en Tonalá.
Dos días después pereció una menor en Zapopan aplastada por una barda junto a su domicilio, que se desplomó al caerle un árbol encima.
El 28 de junio, una joven de 19 años expiró transportada por los flujos de un canal de aguas pluviales dentro del Parque de la Solidaridad, en los límites entre Tonalá y Guadalajara. Ella viajaba en un auto que cayó al acueducto junto con un hombre de 25 años, quien también murió y fue localizado el 29 de junio en la misma tubería.
El 6 de julio, en Sayula, un hombre feneció jalado por una corriente que la lluvia formó en la delegación Usmajac, y el 15 de julio una bebé también sucumbió a causa del derrumbe de un cerro en el que se encontraba durante una tormenta que se abatió sobre la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan.
Asimismo el 15 de julio, por esa misma tormenta, en la colonia La Martinica fue impulsada una mujer de 32 años que se desplazaba a bordo de su motocicleta, y su cuerpo aún no es localizado.
El 16 de agosto murió una niña en Atotonilco, arrastrada por la corriente de un río, cuando viajaba con su padre en una moto en la que el hombre intentó cruzar el cauce. El conductor logró sobrevivir.
De similar manera en esa fecha una mujer de 44 años y su hijo de 9, que estaban de vacaciones en Arandas provenientes de Estados Unidos, intentaron cruzar un arroyo a bordo de un vehículo Razer y fueron acarreados.
En tanto, el municipio de Ahuacatlán, en el sur de Nayarit, amaneció inundado ayer después de que el río del mismo nombre se desbordó por la fuertes precipitaciones durante la madrugada. Las lluvias también ocasionaron un derrumbe considerable en la carretera que une a Ahuacatlán con el municipio nayarita de Amatlán de Cañas.
En Guanajuato, los aguaceros causaron anegamientos en colonias, parques industriales, comunidades, desbordamientos de dos ríos y daños en 30 viviendas de los municipios de Apaseo el Grande, Silao y Celaya.
En tanto, ríos crecidos, deslaves, caída de árboles y parajes turísticos cerrados fue el saldo de chubascos que azotaron al estado de San Luis Potosí en las últimas horas.