▲ Uno de los cinco vehículos con impactos de bala y calcinados que fueron ubicados a orillas de una carretera en la comunidad serrana de Boquilla del Refugio, municipio de Valparaíso, Zacatecas. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

▲ En la imagen, elementos de la Guardia Nacional bajan del cerro Tijerillas cargando una bolsa de plástico con restos humanos recuperados en ese lugar para trasladarlos al Servicio Médico Forense de la Fiscalía del estado. Foto Alfredo Valadez Rodríguez

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 25

Zacatecas, Zac., Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como autoridades federales, hallaron siete osamentas, cinco vehículos baleados y calcinados a orilla de una carretera, múltiples casquillos percutidos de fusiles AK-47 y AR-15, así como un narcocampamento en inmediaciones del poblado serrano Boquilla del Refugio, municipio de Valparaíso.

Según las indagatorias, ese sitio, distante 147 kilómetros de la capital de Zacatecas, fue escenario de un enfrentamiento armado ocurrido a finales de 2024 entre integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa. Los restos fueron recuperados el pasado martes.

Habitantes de las comunidades Lobatos y Boquilla del Refugio reportaron meses atrás al número de emergencias 911 sobre ésa y otras fuertes confrontaciones armadas en la zona, en cuyos cerros, se asegura, habrían quedado dispersos los cadáveres de por lo menos 25 pistoleros, entre hombres y mujeres.

Pero ninguna corporación estatal ni federal había acudido a esa región, donde han tenido lugar varias refriegas que ignoró el gobierno de Zacatecas, encabezado por el morenista David Monreal Ávila.

El mandatario decretó 2024 como El Año de la Paz y con ello invisibilizó la violencia en las zona serrana que comparten los municipios de Valparaíso, Fresnillo y Jerez, donde decenas de pueblos rurales están convertidos hoy día en pueblos fantasmas, con muy pocos habitantes, por el desplazamiento forzado al que se han visto sometidas familias enteras.

La corresponsalía de La Jornada en la entidad recorrió la zona para corroborar la veracidad de los testimonios sobre la violencia narrada por habitantes de la sierra, aprovechando la relativa seguridad reciente por la presencia de policías de investigación y militares del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), que custodiaron a peritos de la FGJE en sus trabajos de búsqueda y recuperación de osamentas e indicios criminales.

Tierra de nadie

Las autoridades locales y federales se movilizaron hasta ahora a parajes de Boquilla del Refugio luego de denuncias anónimas que hicieron indígenas de la etnia tepehuana y habitantes de Valparaíso, sobre la existencia de restos humanos dispersos –osamentas y cráneos–, automotores abandonados y otros rastros del enfrentamiento entre el CJNG y el de Sinaloa.

La queja llegó también anónimamente a periodistas de las ciudades de Fresnillo y Zacatecas, así como a colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas, el 19 de agosto anterior.

Las mujeres pidieron apoyo a la FGJE para organizar una búsqueda en campo en un sector considerado por autoridades de alta peligrosidad y difícil orografía, por lo que agentes de investigación, con el resguardo de integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército, se dirigieron al sitio para confirmar y recuperar las siete osamentas. La búsqueda debió suspenderse al anochecer.

Policías y militares realizaron una larga caminata y subieron al cerro de Tijerillas, en cuya cúspide hallaron un narcocampamento en el cual había basura de productos alimenticios, al menos una docena de cobijas en el suelo, mucha ropa esparcida entre nopales, árboles y matorrales, en los que se presume dormían pistoleros de cárteles encargados de resguardar la zona.