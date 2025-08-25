Lunes 25 de agosto de 2025, p. 24
Veracruz, Ver., Debido a la inseguridad y violencia que prevalece en el norte del estado, el presidente municipal de Coxquihui, Juan Pablo Gómez, anunció la cancelación de un baile que sería parte de las fiestas patronales en honor a San Mateo Apóstol.
El edil explicó, en un video que difundió en sus redes sociales, que en fechas recientes han ocurrido hechos delictivos en la localidad, por lo cual se tomó la decisión de cancelar los festejos.Apuntó que otras actividades religiosas y deportivas se llevarán a cabo sin contratiempos el 21 de septiembre, pero el baile será cancelado para evitar algún ataque contra la población.
“No va a haber un evento masivo, porque sinceramente si llega a ocurrir algo, al primero al que se le van a ir encima va a ser al presidente municipal. (…) Hoy me solidarizo con todas las personas que han sido afectadas por ‘x’ o ‘y’ hecho delictivo aquí en Coxquihui”, expuso Gómez.
Agregó que éste es considerado un municipio “rojo”, debido a los actos delictivos perpetrados ahí recientemente.
Gómez aseguró que los ataques provienen de “grupos políticos”, que buscan acceder a la región y por medio de la violencia intentan generar temor entre la ciudadanía.
El mismo alcalde ya había denunciado antes que se cometieron algunas agresiones a través de con drones y explosivos, que tenían el objetivo de atacar vehículos oficiales.
Durante el pasado proceso electoral fue asesinado Germán Anuar Valencia Delgado, candidato a la presidencia municipal de Coxquihui por la coalición entre los partidos Morena y Verde Ecologista de México.