Lunes 25 de agosto de 2025, p. 24

Veracruz, Ver., Debido a la inseguridad y violencia que prevalece en el norte del estado, el presidente municipal de Coxquihui, Juan Pablo Gómez, anunció la cancelación de un baile que sería parte de las fiestas patronales en honor a San Mateo Apóstol.

El edil explicó, en un video que difundió en sus redes sociales, que en fechas recientes han ocurrido hechos delictivos en la localidad, por lo cual se tomó la decisión de cancelar los festejos.Apuntó que otras actividades religiosas y deportivas se llevarán a cabo sin contratiempos el 21 de septiembre, pero el baile será cancelado para evitar algún ataque contra la población.

“No va a haber un evento masivo, porque sinceramente si llega a ocurrir algo, al primero al que se le van a ir encima va a ser al presidente municipal. (…) Hoy me solidarizo con todas las personas que han sido afectadas por ‘x’ o ‘y’ hecho delictivo aquí en Coxquihui”, expuso Gómez.