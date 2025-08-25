Rubén Villalpando

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 24

Ciudad Juárez, Chih., Jesús Manuel N, propietario de la funeraria Amor Eterno, relacionada con el crematorio Plenitud, donde hace casi dos meses fueron encontrados 386 cuerpos sin incinerar, resultó ser un presunto sicario que ya fue detenido por la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado en la zona Norte de Chihuahua, acusado de matar a balazos a un empleado de un lavado de autos, por una deuda de drogas.

El sujeto fue arrestado en cumplimiento a la orden de aprehensión dada por un juez, luego de see identificado a partir de filmaciones de una cámara del establecimiento donde habría perpetrado el crimen que le imputan.

La víctima de ese delito, cometido el pasado 8 de agosto en un lavado de vehículos, era un hombre de unos 50 años, informó un agente investigador de la Unidad de Delitos contra la Vida.

En marzo pasado, Jesús Manuel N participó en una persecución y balacera, junto con dos empleados de su funeraria, luego del secuestro de un hombre; elementos policiacos los interceptaron y capturaron en el cruce de las avenidas De la Raza y Plutarco Elías Calles, en esta ciudad.

En tanto, Roberto Isaac A, dueño de la funeraria Del Carmen, otro velatorio involucrado en el caso del crematorio Plenitud, fue vinculado a proceso por retener cuerpos que debió incinerar y entregar en cenizas. A este individuo le imputaron también el delito de fraude.