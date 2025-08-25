▲ Encajes, denim, algodón y satén fueron combinados por aficionados de la moda en Caracas donde, sobre un cuadrilátero, mostraron su “rara” identidad y resistencia a través de la moda. Foto Afp

Encajes, denim, algodón, satén y prendas recicladas: 90 aficionados a la moda combinaron todo tipo de telas y piezas el sábado en una batalla de outfits (atuendos) para desafiar la moda tradicional en Venezuela y defender su “rara” identidad.

Sobre un cuadrilátero donde a veces primaba más la actitud que el estilo, hombres y mujeres desfilaron con faldas largas sobre pantalones, escotes, pañuelos y corbatas sobre vestidos, botas altas y tacones.

Es “existir en resistencia, existir en un país en el que no necesariamente están de acuerdo contigo”, dijo Alejandro Castro, el joven de 28 años que ganó la batalla en la Galería de Arte Nacional, en Caracas.

Su vestuario estuvo inspirado en la novela Casas Muertas, del escritor venezolano Miguel Otero Silva, que narra la decadencia de un pueblo tras la aparición de enfermedades y el descubrimiento del petróleo.

En colores tierra y crema, su atuendo tenía un escote pronunciado, una especie de top corto y una falda de cola blanca y larga hacia atrás. En la cadera llevaba un cinturón hecho con varios pañuelos.

“Creo que la moda en Venezuela tiene una tradición muy rica, muy vinculada a nuestra herencia de la Colonia, toda esa mezcla de razas, la influencia americana que llegó acá”, añadió.