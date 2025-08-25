▲ El viernes pasado fue la primera fecha de la gira titulada Music of the Spheres, en el estadio de Wembley, Inglaterra. Foto tomada de redes sociales

Lunes 25 de agosto de 2025

El director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar interpretaron junto a Coldplay el tema Viva la vida, el pasado viernes, primera fecha de la gira titulada Music of the Spheres de esa banda inglesa en el estadio Wembley, en Inglaterra.

En redes sociales se viralizó el video donde Chris Martin, vocalista y líder del grupo, cantó ese famoso tema junto a los músicos venezolanos.

“Son todos jóvenes de Venezuela. Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas”, dijo Martin al público antes de recibir entre aplausos a Dudamel y la orquesta.

Por su parte, el director venezolano compartió a la prensa local que era un “inmenso honor” participar en el concierto de Coldplay.

“Qué poderoso recordatorio de que la música no conoce fronteras, solo posibilidades. Chris, gracias por invitar a mi Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a abrir para tu maravillosa banda este verano en el estadio de Wembley”, agregó.

En la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar se encuentra la violinista Pathrycia Mendonça quien días antes compartió a la prensa inglesa “no sé si puedo decir esto, pero soy una fanática loca de Coldplay. Esto es un sueño hecho realidad. Totalmente un sueño”.

Esa colaboración entre Dudamel y a la Sinfónica Simón Bolívar con Coldplay se repetirá durante las próximas tres semanas en todas las fechas programadas por la banda en Wembley de agosto aseptiembre.

“Cuando toca, su voluntad es ayudar, sanar y transformar, y eso conecta con nuestros valores. Creo que quiso darle algo a la orquesta. Un regalo, un regalo muy generoso, de tenernos a todos juntos, celebrando el poder de la música”, expresó a la prensa el venezolano.

La relación entre Dudamel con la banda inglesa no es nueva. En 2016, el director venezolano fue invitado por Coldplay al show de medio tiempo del Supertazón, donde el director condujo a la Orquesta Juvenil de Los Ángeles y también compartió escenario con Beyoncé y Bruno Mars.