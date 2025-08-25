Lunes 25 de agosto de 2025, p. 7
Ciudad Juárez, Chih., Turistas, familias y residentes en El Paso, Texas y Ciudad Juárez asistieron a la inauguración del festival Juangabrielísimo, en homenaje a El divo de Juárez, organizado por su familia y el municipio, del 23 al 31 de agosto.
Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel, fue recordado fuera de su casa en la avenida 16 de septiembre, cuando los cientos de visitantes a esta especie de feria, cantaron, acompañados de mariachis sus principales éxitos y comprar recuerdos como llaveros, camisetas con sus fotos y otras artesanías.
A un costado de la casa habilitada como museo, el municipio, con permiso de los vecinos cerró una calle para habilitar el Paseo de Juan Gabriel, frente al que se colocó un escenario donde varios grupos entonaron los más grandes éxitos del cantautor.
Personas de varias nacionalidades y razas, de todas las edades cantaron Noa Noa, Ciudad Juárez, Ya No Vivo Por Vivir y Amor Eterno, entre algunas otras canciones, en medio de un espacio de sano esparcimiento.
Los asistentes dijeron venir de lugares como El Paso, Texas, o Sunland Park, Nuevo México, Ecuador, España y otros países para vivir la experiencia del cuarto festival, degustar algún antojito mexicano y escuchar los éxitos de El divo.
Diversas agrupaciones dieron inicio con el programa para gusto de los asistentes, mientras para las 8 de la noche la Sinfónica de Juan Gabriel llevó a cabo un show de aniversario.
Comerciantes mencionaron que este tipo de eventos ayudan a devolver el turismo a Juárez, así como a recuperar los espacios de sano esparcimiento para los miles de familias que buscan divertirse cada fin de semana.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal montó un operativo especial de seguridad, mientras que la Coordinación de Seguridad Vial vigiló las calles para desviar el tráfico por el cierre de la avenida. Calculan en alrededor de 10 mil personas las que estuvieron visitando el sitio del festival y disfrutando la música y el ambiente de fiesta como le gustaba al cantautor.