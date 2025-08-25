▲ Turistas y residentes de El Paso, Texas y Ciudad Juárez entonaron los éxitos del cantautor. Foto La Jornada

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 7

Ciudad Juárez, Chih., Turistas, familias y residentes en El Paso, Texas y Ciudad Juárez asistieron a la inauguración del festival Juangabrielísimo, en homenaje a El divo de Juárez, organizado por su familia y el municipio, del 23 al 31 de agosto.

Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel, fue recordado fuera de su casa en la avenida 16 de septiembre, cuando los cientos de visitantes a esta especie de feria, cantaron, acompañados de mariachis sus principales éxitos y comprar recuerdos como llaveros, camisetas con sus fotos y otras artesanías.

A un costado de la casa habilitada como museo, el municipio, con permiso de los vecinos cerró una calle para habilitar el Paseo de Juan Gabriel, frente al que se colocó un escenario donde varios grupos entonaron los más grandes éxitos del cantautor.

Personas de varias nacionalidades y razas, de todas las edades cantaron Noa Noa, Ciudad Juárez, Ya No Vivo Por Vivir y Amor Eterno, entre algunas otras canciones, en medio de un espacio de sano esparcimiento.