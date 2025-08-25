▲ Con su música, Eljuri busca el empoderamiento de los latinos y hace un llamado a la acción contra la creciente violencia y opresión a los migrantes. Foto cortesía de la artista

Eljuri es cantante, compositora, guitarrista y activista social, o “artivista”, como ella misma se define. Criada en Nueva York de origen ecuatoriano, la artista, que comenzó a tocar en parques y calles de la Gran Manzana, con su música le da voz a los sectores marginados. “Estoy contentísima de alzar la voz con la intensidad de mis letras, dar oxígeno a lo positivo para luchar contra lo negativo y lo tóxico que sufren los latinos en Estados Unidos”, dijo en entrevista con La Jornada a propósito de su nuevo disco, Así es el mundo, donde canta en contra de la injusticia y el miedo, con ritmos como el afro-cubano y la rumba-flamenca con la energía del reggae roots, el funk y el rock. Su nuevo álbum es un llamado a la acción ante la creciente violencia y opresión contra los migrantes.

Como activista social, es cofundadora de las históricas Marchas de Mujeres en Nueva York y promovió el registro de votantes por medio de conciertos.

Eljuri también organiza actos en vivo titulados Amplificando Voces para el Activismo Social (AVSA, siglas en inglés), donde combina sus presentaciones, difunde información en inglés y español e inspira acciones en temas sociales.

Esa iniciativa no partidista se nutre con el Kit de Herramientas para Activismo, en el cual ayuda a las personas a convertir la conciencia en acción para un cambio significativo a través de información en cinco temas sociales.

“En todas mis presentaciones, en mi página web www.eljurimusic.com, en nuestras redes sociales, impulsamos el cambio positivo, eso es la idea, para ayudar a la gente que no sabe cómo actuar ante una injusticia y se pregunta: ¿qué puedo hacer? Pueden entrar a mi pagina y ver la información que tenemos en uno de los temas que le interesa, como derechos de las mujeres, cambio climático, derechos humanos y justicia social, control de armas y seguridad pública y participación cívica.

“Estaba haciendo conciertos para la democracia el año pasado, quise inspirar a los latinos de Estados Unidos a votar. Después de las elecciones empecé a escribir más y más canciones, al principio del año salieron temas como si fueran tortillas y quería poner lo demás, la más deliciosa carne y sal, todo eso en esa tortilla, porque yo sentí la importancia del significado, intenso y personal, en esas canciones, pero al mismo tiempo es lo que la gente me contaba a diario”, compartió la cantante ecuatoriana.