L

a política sensible y la visualización de las relaciones internacionales es el tema que trata William A. Callahan en un libro publicado en 2020. El asunto se aborda a partir del papel que tienen las imágenes en la política mundial. El argumento sostiene que debe atenderse a lo que hay más allá de los iconos y la ideología y tratar lo que tiene sentido de modo pragmático en la política que se ejerce de modo cotidiano.

La cuestión ahí planteada consiste en desarrollar el entendimiento de lo visual en la política más allá de lo inicialmente visible; comprender mediante el análisis una imagen política para conferirle una interpretación distinta.

La configuración del orden social, así como del orden mundial, se deriva, según Callahan, de una dualidad dinámica establecida entre la visibilidad que se vincula con el significado y la expresión de lo que se ve, situado en el contexto de lo político y de las relaciones internacionales. Se trata, de tal manera, de una especie de lo que se denomina política sensorial.

Sobreabundan las imágenes de políticos en funciones de gobierno. Entre las más interesantes y reveladoras, me parece, están aquellas en las que se dejan ver junto a otros políticos, De esta manera, se exhiben aspectos diversos sobre las relaciones que mantienen y la relevancia de los asuntos que tratan. Éstos pueden situarse en el ámbito de la cooperación y del compromiso, o bien, indicar diferencias o antagonismos de distinta naturaleza. De ahí proviene una fuente de información adicional del significado de las imágenes que están bajo la observación.

Para Callahan, las imágenes y otros medios visuales tienen una función crítica en la política global, y por ello no debe desestimarse. Lo que propone es que cuando vemos un acto político estamos frente a una forma de comunicación no verbal. Pero la política visual, asociada con la comunicación no verbal, no puede darse por sentada. Afirma que debemos mirar la política y las relaciones internacionales en términos de emociones y apariencias.

Lo que se cuestiona es la pretensión de que en el análisis social hay que ser completamente racionales, pues se sostiene que las emociones propician la manipulación y la propaganda. Así pues, la comprensión de los asuntos políticos requiere de una aproximación a nivel tanto emocional como racional; es decir, al mismo nivel en que operan los políticos.

Una foto, entre tantas otras, que podría servir muy bien como referencia, y reveladora de lo que indica esta discusión, es aquella de 1959 donde Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, toca con el dedo el pecho de Nikita Kruschev, durante el llamado “Debate en la cocina” celebrado en Moscú, en el que se discutían los méritos del comunismo y del capitalismo. Una escena similar, en un contexto ciertamente muy distinto, ocurrió hace apenas unos días en la reunión entre Trump y Putin en Alaska para tratar la guerra en Ucrania. Ambas pretenden demostrar autoridad. (Pueden verse en https://t.ly/xJ2-y ).