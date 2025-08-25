▲ Una de las recientes protestas de ahorradores de Came, la financiera popular que en marzo pasado dejó a 1.3 millones de ahorradores sin acceso a su dinero. Los defraudados afirman que las autoridades protegen a la empresa. Foto La Jornada

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 16

Las sociedades financieras populares (Sofipo) cerraron el primer semestre con resultados mixtos. Aunque no han dejado de reportar pérdidas, tanto la cartera de crédito como los niveles de ahorro del público concluyeron junio en su nivel más alto desde que hay registros, de acuerdo con la más reciente información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De enero a junio, estos intermediarios financieros, que se enfocan en el sector popular, reportaron pérdidas por 2 mil 283 millones de pesos, las más altas para un mes igual desde que hay registros.

Con este resultado, las Sofipo acumulan 66 meses consecutivos o el equivalente a seis años y medio sin tener ganancias, de acuerdo con los registros.

Las pérdidas reportadas a junio pasado son mayores a las que tuvieron en el mismo mes de 2024, cuando sumaron mil 487 millones de pesos.

Pese a lo anterior, estas instituciones de crédito y ahorro lograron un buen primer semestre en lo que respecta al margen financiero, indicador que se obtiene de la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los que pagan a los ahorradores.

El margen financiero al concluir el primer semestre se colocó en 8 mil 901 millones de pesos, monto 66.4 por ciento superior, en términos reales, si se compara con los 5 mil 126 millones de pesos reportados durante el mismo periodo del año previo.

Los ingresos por el cobro de intereses sumaron 19 mil 839 millones de pesos, un aumento de 57 por ciento en términos reales, mientras los gastos por intereses alcanzaron 10 mil 938 millones de pesos, cifra 50 por ciento superior respecto a la reportada en junio de 2024.